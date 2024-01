Foto: Freepik

Un guia de safari britànic va passar una de les pitjors nits de la seva vida després de romandre damunt del seu camió per evitar que els mengessin els cocodrils. Mike Turner, de 56 anys, estava seguint instruccions de Google Maps a través del Parc Nacional Kruger a Sud-àfrica quan li va indicar que travessés un pont que, lamentablement, s'havia inundat a causa de les pluges més recents.

Turner va aconseguir sortir del camió i col·locar-se a sobre per demanar ajuda, cosa que va trigar 15 hores abans que l'helicòpter el rescatés. El guia, que es va traslladar a Moçambic el 2011, va sortir il·lès de la terrible experiència i va fer broma dient que li hauria donat una "patada a les dents" a qualsevol cocodril que intentés atacar-lo.

"Va ser absolutament aterridor. És un miracle que sobrevisqués aquella nit. No portava cap tipus d'arma amb mi", comentava. Afortunadament, Mike no va veure cap cocodril durant la seva terrible experiència, però es va veure un prenent el sol a la riba del riu.

"Era una nit fosca i els llums del vehicle no eren gaire bons, i em vaig trobar amb el que vaig pensar que era un gual poc profund que creuava un riu. No hi havia senyals d'advertència, així que vaig seguir endavant. Però l'aigua va començar a pujar pel capó i després es van apagar els llums. Vaig aconseguir col·locar el camió sobre el costat del pont contra l'aigua i vaig pujar a l'última fila de seients, que era el punt més alt", detallava.

Les pluges torrencials i les inundacions sobtades a les zones occidentals de Sud-àfrica han matat almenys 20 persones des del dia de Nadal.