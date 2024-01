5 adolescents han estat detinguts com a sospitosos de violació després que una nena de 14 anys fos agredida sexualment en un atzucac.

La policia va ser cridada per l'incident davant d'uns jardins de Nottinghamshire (Anglaterra) al voltant del 28 de desembre passat. Els arrestats més joves en relació amb l'incident tenen 14 anys.

Els agents segueixen investigant i han estat interrogant un noi de 16 anys que ja va ser arrestat sota sospita de violació el 30 de desembre. L'endemà, 4 nens més, de 14, 14, 15 i 16 anys, van ser arrestats sota sospita de violació.

La policia de Nottinghamshire va dir que continua recolzant la família de la nena en aquest moment . L'inspector detectiu Stuart Barson, que dirigeix la investigació. "Els nostres agents continuen recolzant la víctima i la seva família en tot el que podem després d'aquest incident angoixant", ha apuntat.

"També entenem l'impacte que un incident d'aquesta naturalesa pot tenir a la comunitat en general, de manera que diversos equips policials estan treballant àrduament per garantir que hi hagi suport per a qualsevol que ho necessiti. Esperem que les persones que viuen a l'àrea se sentin tranquil·les amb la nostra resposta", van dir les autoritats.