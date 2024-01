Foto: Freepik

Augusto José García , un nicaragüenc de 21 anys, va morir aquest dilluns després que els seus cinc gossos rottweiler ho ataquessin a casa seva, ubicada en un barri de Managua. El problema va ser que el jove va entrar a casa pel pati, ja que es va deixar les claus a l'interior de la vivenda.

Quan va ingressar al pati, els gossos no ho van reconèixer i el van atacar. "La víctima va tornar de la casa de la seva mare a la matinada i, davant la falta de clau (la va oblidar), va prendre la decisió de llançar-se per la paret que protegeix la casa, sent atacat pels animals", va assenyalar el Canal 8 de la televisió nicaragüenc. El jove vivia amb el seu germà i la seva cunyada, que no eren a la casa en aquell moment.



Segons l'emissora La Primerísima, el jove havia passat la vigília de Cap d'Any a casa de la seva mare, però va voler tornar a casa seva durant la matinada sense tenir les claus. "En un desesperat intent per ingressar va escalar la paret de la propietat. Tot i això el que va trobar a l'altra banda no va ser el refugi familiar, sinó la fúria mortal dels seus propis animals que li van prendre la vida", detalla l'emissora. Fins ara, no se sap quina és la situació dels gossos.

Aquest és el segon cas que es registra a Nicaragua en els darrers 7 dies. Dijous passat, una dona de 83 anys anomenada Ana Rosa Aguilera Blandón va morir després de ser atacada pel seu propi gos, un pitbull, també a la seva residència a la ciutat colonial de Granada, ubicada a 45 quilòmetres al sud-oest de Managua.