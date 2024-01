Sacerdot amb unes tisores - UNSPLASH - fotomuntatge

Dimecres de la setmana passada, un sacerdot de la República Txeca no va anar a la reunió concertada, de manera que l'alcalde del poble va demanar ajuda. Posteriorment, els paramèdics van trobar el sacerdot sagnant a la rectoria. Segons han informat diverses fonts al medi local txec Novinky , el clergue es va tallar el penis després de patir diversos deliris

Malauradament, els metges van tenir dificultats per descobrir què havia passat per endavant a causa del seu estat comatós. "Està inconscient a la sala ARO. Es van detectar danys al sistema nerviós central, que són d'origen viral. A causa d'aquestes circumstàncies, és impossible saber què va passar realment", explica al mig de David Henzl, vicari general de la diòcesi de České Budějovice, a què pertany el sacerdot.

Segons diversos metges consultats, l'actuació del sacertdot podria ser deguda a una meningitis o encefalitis aguda, que en alguns casos pot desencadenar un estat psicòtic en què la persona s'autolesiona.

Més tard la seva diòcesi va confirmar que el sacerdot havia patit d'encefalitis transmesa per paparres, que és la inflamació del cervell causada per una malaltia transmesa per paparres,