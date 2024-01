Captura del moment / Twitter

Un home de 49 anys ha estat arrestat després d'obrir foc en tres llocs, un dels quals és un cinema de Liverpool ple de famílies que veien la nova pel·lícula de Wonka . En un vídeo de les càmeres de seguretat, es pot veure com entra al local amb una arma per amenaçar el dependent i exigir-li que li donés els diners.

L'individu va arribar a disparar però no va arribar al dependent, per la qual cosa va marxar sense ferir-lo. El problema és que va seguir endavant amb els atacs i va entrar a un cinema per amenaçar dos empleats abans de marxar.

Quan va sortir, va disparar diversos trets abans d'escapar en un cotxe. Afortunadament, els trets tampoc no van arribar a ningú. Cap a les 22.20 hores, també es van sentir més trets en una propietat a Malpas Road, per la qual cosa va desfermar el terror en tres localitats diferents.

La policia de Merseyside ha revelat que l'individu va ser arrestat a les 4.46 hores de la matinada. Els agents afirmen que l'home els va atacar amb una pistola Taser quan van anar a la seva propietat per aturar-lo. L'individu ha estat arrestat sota sospita de possessió d'armes amb la intenció de posar en perill la vida de diverses persones i de cometre un robatori.