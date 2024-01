Foto: Freepik

Un avi va intentar fer servir un encenedor per obrir una bossa de patates fregides, però l'experiment va sortir malament i va acabar amb cremades greus. L'home va optar per fer servir un encenedor al no poder obrir la borsa d'una manera tradicional dimecres passat a la tarda, segons han informat portaveus de Dalton (Geòrgia).

Mentre feia servir el foc per obrir la bossa, l'home es va calar foc de forma accidental mentre estava assegut en una butaca reclinable. Els treballadors de manteniment van anar a socórrer-lo amb una mànega i després va ser traslladat d'urgència a un hospital a Chattanooga amb cremades de tercer grau a més del 75% del cos.

L'home, que no ha estat identificat, va ser traslladat posteriorment a un centre de cremats. De moment, no és clar si les estelles, la bossa o un altre material van provocar que el foc deborés l'home, i tampoc se sap quina marca de patates fregides intentava menjar l'home.

L'incident va tenir lloc en un complex d'apartaments de Sir Lancelot Place a Dalton, que és a poc menys de 50 km del sud-est de Chattanooga, Tennessee, ia uns 145 km al nord-oest d'Atlanta, Geòrgia. Les patates fregides es consideren un aliment molt inflamable per la seva composició.