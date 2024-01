Presó Derby Crown Court / Wikipedia

Una dona va deixar pintat amb sang el nom del seu ex a la paret per ajudar la policia a capturar-lo. Emmie Dalton , de 29 anys, es va tancar a la seva habitació i va aconseguir lletrejar "John" abans que el seu ex, Jonathan Hunt , que va ser franctirador de l'exèrcit, enderroqués la porta per entrar.

Afortunadament, Emmie va aconseguir escapar i Hunt va ser arrestat l'endemà. Ara ha estat declarat culpable i ha rebut una sentència de presó durant dos anys i onze mesos. La dona va comentar que se sentia una supervivent per haver sobreviscut a aquest atac i al seu ex: "L'atac de Johnny em va deixar marcada de per vida i necessitaré una cirurgia correctiva al nas en el futur".

La parella es va conèixer a Tinder el gener del 2020 i va tenir la seva primera cita el dia de Sant Valentí. Quan va començar la quarantena pel coronavirus, Jonathan es va traslladar a casa seva, que vivia amb els seus dos fills petits. El problema va ser que la convivència no va ser del tot bona, ja que Dalton va començar a estudiar literatura anglesa i Hunt es queixava que no li feia gaire atenció, per la qual cosa discutien molt sovint.

A més, el gener del 2021 Emmie va descobrir que el noi estava tontejant amb moltes altres dones mitjançant Facebook, i van acabar deixant la relació a l'octubre, però amb la promesa de continuar sent amics.

El problema va ser que el juliol del 2022, la noia va convidar Jonathan a una festa d'aniversari que havia organitzat a una amiga, i una vegada se'n van anar tots els convidats, va començar a pegar-lo. Aquí va ser quan es va escapar escales amunt i es va tancar per poder escriure el nom de John a la paret amb la sang que brollava del seu nas. Afortunadament va aconseguir escapar-se.

Emmie va acudir a l'Hospital Reial de Chesterfield, on li van advertir que podia perdre l'ull esquerre a causa dels cops i que tenia el nas dislocat, més enllà de tots els hematomes que s'escampaven pel cos.

El febrer del 2023, Jonathan Hunt va admetre les agressions que havia fet i ha rebut la condemna de dos anys i onze mesos de presó a Derby Crown Court.