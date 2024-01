L'escena ha generat rialles i comentaris irònics, tot destacant la peculiaritat de la situació.

En un moment curiós, la primera dama Jill Biden va ser captada liderant el president Joe Biden fora de l'escenari després dels seus comentaris sobre l'aniversari del 6 de gener. Usuaris de X, la plataforma abans coneguda com a Twitter, no van trigar a expressar la seva diversió i burla davant l'escena.

L'incident va passar al final del discurs de Biden a Valley Forge, Pennsylvania, on una vegada més va carregar contra l'expresident Trump i els seus seguidors, descrivint-los com una amenaça per a la democràcia.

El vídeo compartit pel compte de RNC Research va mostrar Jill Biden pujant ràpidament a l'escenari en concloure el discurs, agafant la mà de Joe Biden i portant-lo cap a la part posterior, desapareixent tots dos darrere de les banderes nord-americanes en exhibició.

Jake Schneider de RNC Research va observar: "Ho està portant fora de l'escenari com un nen".

El subtítol del compte va assenyalar: "Jill, Ed.D., escorta Biden fora de l'escenari després dels comentaris". La situació va generar comentaris irònics de diversos usuaris que van destacar l'aparent necessitat de la primera dama de guiar el president per evitar possibles confusions o malentesos.

El compte oficial de TownHall.com va expressar un alleujament fingit en comentar: "Gràcies a Déu que Jill Biden hi és per portar Joe fora de l'escenari". El to irònic es va mantenir en altres comentaris, destacant la situació com un element còmic a l'administració del president.

La primera dama ha estat criticada en el passat, per la qual cosa alguns perceben com un paper inusualment actiu en la conducció de Biden durant esdeveniments públics. Aquest episodi va alimentar les especulacions i les burles a les xarxes socials.

A més, després de l'aterratge de Biden a Delaware, usuaris van compartir un altre clip en què el president semblava confós al sortir del seu helicòpter presidencial, generant més crítiques i comentaris humorístics. La situació ha augmentat la percepció d'alguns sobre la necessitat d'una guia constant per al president a les seves aparicions públiques.