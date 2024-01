Tauró blanc - UNSPLASH

Un jove pescador que bussejava a la recerca de vieires a l'Oceà Pacífic davant de la costa mexicana va ser mutilat i assassinat per un gran tauró blanc de 4 metres de llarg, van dir les autoritats.

La víctima, identificada per mitjans locals com Víctor Alejandro Soto García, de 22 anys, va ser atacada pel superdepredador el 29 de desembre al Golf de Califòrnia a prop de Platja Tojahui, una platja a la localitat de Huatabampo, estat de Sonora, segons al Diari de Notícies de Mèxic.

Estava bussejant en apnea quan un gran tauró blanc que s'estima que feia 4 metres de llarg li va mossegar la cama esquerra, segons els informes. "El cos del jove va ser traslladat pels seus companys pescadors al moll de Yávaros", va dir l'agència de Protecció Civil de Sonora, CEPC.

Tot i els esforços per salvar-li la vida, García va morir a l'acte. García no portava un braçalet repel·lent de taurons al moment de l'atac mortal, van dir funcionaris de l'agència. Aquests dispositius emeten senyals electrònics o substàncies químiques destinades a evitar que els taurons s'acostin a les persones a l'aigua.

L'any passat es van lliurar unes 100 polseres antitaurons a pescadors locals a l'estat de Sonora. Arran del mortal incident, l'agència de Protecció Civil va instar els pescadors a "comptar amb les mesures preventives necessàries per fer les seves activitats".

Cinc pescadors de vieires van ser assassinats per taurons davant de les costes de Sonora el 2022 i el 2023, segons El Financiero. Tot just unes setmanes abans de la mort de García, un home belga de 76 anys va ser assassinat per un tauró o un cocodril en una platja d'Ixtapa.

A principis de desembre, un tauró es va cobrar la vida d'una mare de 26 anys a l'aigua davant de la ciutat de Melaque mentre pujava el fill a una plataforma flotant. María Fernández Martínez Jiménez, exestudiant de biologia marina a la Universitat de Guadalajara, va morir dessagnada després que el depredador marí li mossegués la cama.