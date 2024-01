Foto: Chester Standard

Una mare va trobar el nadó de 15 mesos mort al llit pocs dies després que li donessin l'alta de l'hospital. Els pares d' Olly Stopforth la van portar al centre d'urgència perquè un refredat es va transformar en febre i, tot seguit, en una granellada. En un primer moment li van donar un medicament que tan sols va provocar que els seus símptomes empitjoressin, ja que al matí següent la granellada es va estendre per la cara i el tors.

La família va parlar per videotrucada amb el metge de capçalera i li va dir que podia ser una malaltia viral, per la qual cosa havien de seguir donant-li el mateix medicament que havia pres fins ara... cosa que va continuar donant mals resultats, ja que seguia amb més febre i li costava respirar.

La família va trucar a l'ambulància i el van traslladar a una sala, però li van donar l'alta només quatre hores després de diagnosticar-li una malaltia viral. Dos dies després, el 23 de març del 2020, la mare va trobar Olly mort al llit a la mitjanit.

En la investigació al Tribunal Forense de Chesire, la mare del petit va dir: "No puc descriure el trauma i la incredulitat que van seguir en descobrir que el nostre nadó Olly havia mort mentre dormia menys de 48 hores després d'haver estat donat d'alta per això que ens van fer creure que era una cosa relativament menor”.

L'advocada Diane Rostron va comentar: “Olly va perdre la vida perquè els metges i infermeres a qui es va confiar la seva atenció aquell dia no van investigar què estava causant els símptomes obvis i no van tractar la greu malaltia que patia”. L'Hospital Countess of Chester ha admès la seva atenció responsabilitat en la negligència.