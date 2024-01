Captura del vídeo / Twitter @UHN_Plus

A les xarxes ha corregut com la pólvora un vídeo en què es veu com un conductor s'encara amb diversos protestants antiisraelians aquest passat dilluns a Manhattan. L'home era a la seva Honda SUV granat i no podia progressar en el seu camí per la protesta, cosa que en va treure la pitjor versió.

"Esteu interrompent el trànsit, idiotes! No podeu fer això, és il·legal!", crida el conductor enfadat als manifestants moments abans de baixar del cotxe.

"Estic a punt de començar a donar cops de puny. No us atropellaré, així que sortiu de davant del meu cotxe", cridava mentre els empenyia de manera violenta. "¡Allunya't del meu cotxe, tinc una filla a Brooklyn!", crida mentre assenyala cap a l'altra banda de l'East River.

L'incident va tenir lloc durant la protesta d'aquest dilluns en què centenars de manifestants van tancar el trànsit als ponts de Manhattan, Williamsburg i Brooklyn, així com al túnel Holland. L?objectiu d?aquesta manifestació era demanar un alto el foc en el conflicte que ja s?allarga des de fa tres mesos entre Israel i Hamàs a Gaza.