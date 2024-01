Arxiu - Logo d'Instagram

Un home va morir penjat a les mans de la seva dona diumenge passat després que ell s'oposés que ella publiqués fotos seves a Instagram. El presumpte assassinat va tenir lloc a Khodabandpur, al llogaret de Fafaut de Begusarai (Índia).

The Times of India va explicar que Rani, la individu, va ser detinguda per la policia, però els seus familiars es troben en recerca i captura, ja que ells van ajudar presumptament a matar-lo.

La parella es va casar fa sis anys i tenien un fill de cinc anys. Segons informen els mitjans locals, la dona estava obsessionada a publicar moltes fotos seves, ja que volia obtenir seguidors i fama ràpidament. Rai no estava del tot conforme, i per això van discutir.

Diumenge, l'home va anar a veure els seus sogres, on va ser presumptament assassinat. El cas es troba en aquests moments sota investigació.