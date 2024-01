Pamela Villanueva / Instagram @paamvillanueva

Una presentadora va fer un ensurt després de desmaiar-se mentre donava les notícies. Pamela Villanueva , de 29 anys, estava agraint al seu col·lega quan, d'un moment a l'altre, va començar a fer uns passos endavant abans de caure a terra, provocant sorpresa a la seva copresentadora.

La càmera, per la seva banda, canvia l'enfocament cap a la seva companya perquè no es veiés el moment en què queia a terra, mentre que l'operador de càmera va córrer per ajudar Villanueva.

El succés va tenir lloc al programa TeleDiario Monterrey del Canal 6 de Mèxic . Molts espectadors van pensar que era una broma, però els presentadors Erik Solheim i Sandra González van confirmar que havia passat de debò i que estava sent atesa pels metges.

Solheim va explicar: "Abans del descans, el nostre col·lega s'ha sentit una mica malament. Afortunadament, hi han intervingut paramèdics i ja es troba bé".

Hores més tard, Villanueva va aparèixer en directe mitjançant un vídeo gravat per assegurar als espectadors que ja estava bé i que tornaria a treballar l'endemà. Segons la seva versió, no havia esmorzat i per això s'havia sentit una mica cansada, cosa que va desembocar a l'inoportú desmai.

També va agrair al càmera Juan Diego per evitar que caigués a terra. "Gràcies als meus companys per la seva reacció. Juan va evitar que em donés un cop al cap", va explicar.