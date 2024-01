James Morrison amb Gill Catchpole

La dona de James Morrison, l'estrella del pop, va morir fa menys d'una setmana de manera completament inesperada. Van trobar Gill Catchpole , de 45 anys, a la casa que comparteix amb el cantant i les seves dues filles a Whitminster, Gloucestershire (Anglaterra).

Segons una investigació que s'està fent, aquest dimarts s'ha sabut que ella va morir penjada i que va ser Morrison qui la va trobar. Segons les informacions recol·lectades, un amic ho va avisar que no podia entrar a casa.

Segons l'autòpsia, la causa provisional de la mort va ser la suspensió per una lligadura. Gill va ser identificada pel seu permís de conduir i per membres de la seva família al mateix lloc. La investigació completa s'ha ajornat fins a una data que encara falta per determinar.

La mort de Gill és la quarta tragèdia que afecta l'artista, que va guanyar un Brit Award, després de la mort del pare, el germà i el nebot.