Final tràgic per a una història que podria haver estat bonica. Un home resident a Ipatinga (Brasil) ha mort després de caure a un pou que ell mateix havia cavat sota casa seva per buscar or . El seu somni es va convertir en una obsessió... que finalment l'ha portat a la tomba.

Joao , com es deia l'home en qüestió, va tenir un somni en què sota la seva residència hi havia or ... i ni curt ni mandrós es va posar fil a l'agulla, per si realment podia trobar-lo i resoldre econòmicament la seva vida.

De fet, s'ho va prendre tan de debò que fins i tot va contractar gent per cavar i cavar fins arribar al punt on pogués trobar aquest metall preciós.

Segons informen mitjans locals, la seva obsessió va arribar a ser tan gran que havia augmentat considerablement la quantitat que pagava als que l'ajudessin a fer més profund el pou, que va arribar a tenir uns 40 metres de profunditat .

De fet, va ser un dels seus amics, anomenat António, qui va avisar els serveis d'emergència quan la cadira en què Joao estava subjecte es va deixar anar, fent que l'home caigués al buit . Bombers i sanitaris van arribar al lloc dels fets, però no van poder fer res per salvar-li la vida.