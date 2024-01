Imatge de fitxer d'un gos

Elisabeth Nevils , una dona de 41 anys, ha estat detinguda després que trobessin 14 cadàvers de gossos a casa seva, dels quals 11 eren al congelador del seu habitatge a Gorvetown ( Geòrgia ).

Els policies van rebre un avís per part d'un veí que va denunciar que no veia la dona al seu domicili des de feia uns quants mesos, i per això sospitava que podria haver estat segrestada. Els agents es van acostar a la vivenda i es van emportar una sorpresa en veure la casa destrossada al seu interior, plena d'escombraries, excrements d'animals, mobles esgarrapats i sang sortint de la nevera.

Allà van trobar bosses amb els cadàvers de tres gossos. Quan van obrir el congelador, es van trobar amb un altre gos adult i set cadells morts. Van continuar mirant la casa i van trobar tres cadàvers més de gossos descompostos al dormitori principal, a més de gàbies buides i trencades.

Al jardí del domicili van veure un pitbull en estat avançat de desnutrició i amb moltes ferides. Va aconseguir salvar-se perquè va fer un forat a la paret i va poder sortir, per la qual cosa es va alimentar de restes d'escombraries del jardí.

La policia va detenir Nevils al seu lloc de treball. La dona va admetre que col·laborava amb un servei d'adopció d'animals i la creació d'un refugi, però davant les dificultats per cuidar els animals, va decidir abandonar-los i marxar de casa seva. De fet, es va mudar a casa d?una amiga sense que aquesta sabés el que passava al?interior del domicili, mentre buscava un altre lloc per residir-hi.

Després de ser interrogada, va quedar en llibertat després d'abonar una fiança de 5.100 dòlars, en espera que el tribunal fixi la data per al judici subsegüent a què s'haurà d'enfrontar.