Calefactor - UNSPLASH

Una parella de gent gran va ser trobada morta a la seva sufocant casa de Carolina del Sud (Estats Units) quan la calefacció va arribar a la sorprenent temperatura de 537 graus Celsius. En un primer moment, i per l'elevada temperatura, els bombers van arribar a creure que la casa estava en flames.

Els cossos de Joan Littlejohn, de 84 anys, i Glennwood Fowler, de 82, van ser descoberts per un oficial de policia i un paramèdic dissabte després que els familiars no sabessin res de la parella durant tres dies i sol·licitessin un control de policial.

El paramèdic va intentar prendre la temperatura corporal tant de Littlejohn com de Fowler. Les temperatures van superar l'índex mesurable del dispositiu, superant els 41,5 graus, molt per sobre dels 36.5 graus, la temperatura corporal estàndard de la majoria dels adults.

Els bombers van entrar a la casa on van estimar que la temperatura vorejava els 50 graus. després de deixar les portes obertes a l'aire fred durant 20 minuts. Després, es van dirigir al soterrani, i asseguren que semblava que el forn estava en flames. Van mesurar la temperatura en aproximadament 537 graus abans de tancar-lo, va dir la policia.

La parella s'havia queixat que la seva caldera i escalfador d'aigua no funcionaven dimecres, per la qual cosa membres de la família van anar a casa seva i "van brincar" amb ells fins que es va encendre la llum pilot de l'escalfador. Van sortir de la casa dimecres i no es van posar en contacte amb la parella, segons l'informe policial.

El forense del comtat de Spartanburg està fent autòpsies de Littlejohn i Fowler per determinar les causes exactes de la seva mort.

Els bombers també van comprovar els nivells de monòxid de carboni a la casa i no van trobar que estiguessin per sobre del que és normal, va assenyalar la policia.