Imatge d'arxiu d'un ganivet

Tres adolescents han assassinat suposadament un home a Delhi (Índia) aquest dimecres al matí, segons ha confirmat la policia. Els detalls que han transcendit fins ara són que els joves el van matar apunyalant-lo 25 vegades sobre les 2.30 hores de la matinada.

L'informe afegeix que els sospitosos van intentar fugir de l'escena del crim després de l'assassinat. Tot i això, la policia estava patrullant per la zona i van començar a perseguir-los, arribant a detenir-ne dos.

Segons els informes, dos caps de policia van veure els sospitosos atacant la víctima. Quan van intentar escapar-se, els policies van rebre l'ajuda d'un altre equip policial, que van bloquejar els sospitosos al final del carrer.

Quan van ser capturats els sospitosos, es van adonar que un era menor d'edat. De moment no se sap el motiu de la disputa, però han enviat el cos a la morgue de l'All Indian Institute of Medical Sciences (AIIMS) per fer-me una autòpsia.