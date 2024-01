Detinguda per maltractament animal - OFICINA DEL SHERIFF DEL CONDAT DE COLÚMBIA

Una dona va ser arrestada a Geòrgia (Estats Units) després que les autoritats suposadament trobessin més d'una dotzena de gossos morts ficats en un refrigerador i congelador a casa seva.

L'Oficina del Xèrif del comtat de Columbia va arrestar Margaret Elizabeth Nevils, de 41 anys, de Grovetown, Geòrgia, acusada de crueltat animal, segons The Augusta Chronicle, The Augusta Press i WJBF-TV.

Segons un informe de l'incident obtingut per The Augusta Chronicle, l'oficina del xèrif va dir que van rebre una trucada dijous d'un veí preocupat que no havia vist Nevils ni ningú a casa des de l'octubre. Els agents van intentar comunicar-se amb Nevils per telèfon, però ningú no va respondre.

La policia va dir que quan van anar a casa per investigar, la van trobar en males condicions, amb el terra cobert de femta d'animals i mobles destruïts, segons l'informe de l'incident. Quan van inspeccionar la cuina, suposadament van trobar sang sortint de la nevera, segons l'informe, segons The Augusta Chronicle.

Quan van investigar més a fons la casa, van trobar bosses a la nevera i el congelador que contenien diversos cadàvers de gossos. Segons l'informe de l'incident, es van trobar els cossos de tres gossos morts a la nevera i el cos d'un gos adult amb set cadells al congelador.

Una investigació addicional suposadament va revelar tres cadàvers més de gossos morts en diverses etapes de descomposició al dormitori principal i gàbies per a gossos buides i mobles destrossats en un dormitori de convidats, va informar The Augusta Press.

La policia també va assenyalar a l'informe de l'incident que van trobar una pitbull femella viva a la propietat que semblava haver fet un forat a la paret que separava la cuina del garatge. Els serveis d'animals van ser cridats al lloc per atendre la salut de l'animal.

L'hospital d'animals on van portar el pitbull afirma que el gos estava desnodrit i pesava 16 quilograms. També tenia cicatrius a la cara, dents fracturades, cua sagnant i caspa.

Els agents van localitzar Nevils, que s'havia estat quedant amb una amiga al comtat de Columbia, i la van arrestar, encara que finalment la van deixar sortir amb una fiança de 5,100 dòlars, segons els mitjans.