Hombre acusado de ser pegajoso y un fantasma

Un home de Chicago està demandant dotzenes de dones per 75 milions de dòlars després que van publicar crítiques negatives a la pàgina de Facebook "Are We Dating The Same Guy" descrivint-lo com a "molt enganxós" i un "fantasma".

Nikko D'Ambrosio, de 32 anys, afirma que la seva reputació es va veure tacada després que el seu nom i la seva foto fossin compartits a l'edició de Chicago del grup de Facebook a finals de l'any passat, cosa que va provocar una sèrie de comentaris difamatoris sobre ell, segons la denúncia presentada a començaments d'aquesta setmana.

El grup privat de Facebook és part d'una xarxa més àmplia de pàgines on les dones comparteixen regularment informació sobre trobades de cites negatives que han tingut a les seves ciutats respectives i demanen consell sobre les persones amb qui no haurien de quedar.

D'Ambrosio va dir que va conèixer la dona que va fer la publicació original en un esdeveniment a Chicago l'any passat i que van tenir relacions sexuals consensuades aquesta mateixa nit, segons el document. Després, la parella va tenir un grapat de cites "poc notables", segons D'Ambrosio, però "mai van entaular una relació de festeig exclusiva".

Afirma que després la dona va anar al grup de Facebook per difondre mentides sobre ell, inclòs que es va tornar “molt enganxós molt ràpid”, va fer ostentació dels seus diners i “va mostrar el seu costat dolent, especialment quan estava en trucades de negocis”.

D'Ambrosio al·lega que la dona inicialment va compartir la publicació amb el seu nom real, però la va eliminar i la va tornar a publicar de manera anònima després que els seus advocats s'hi van comunicar el mes passat. Després, la publicació va rebre una allau de comentaris d'altres dones que van al·legar haver tingut una trobada semblant amb ell.

"Vaig sortir amb ell diverses vegades fa poc més d'un any; em va dir el que volia escoltar fins que em vaig ficar al llit amb ell i després es va tornar un fantasma... Em mantindria allunyada", va comentar una dona, segons una captura de pantalla inclosa a el farciment.

La demanda de D'Ambrosio està dirigida a 27 que han explicat les seves històries al post, incloses les moderadores del grup.

Segons la demanda, demana 75 milions de dòlars per danys i perjudicis perquè és víctima de difamació i invasió de la privadesa.