Una nena de 18 mesos ha mort a Pennsilvània (Estats Units) i tot sembla apuntar que la responsable ha estat la parella del pare de la nena, que no era la mare biològica. Aleisia Lynnae, la sospitosa de 20 anys, la va obligar presumptament a menjar piles, cargols i altres objectes verinosos. De fet, aquests els van descobrir als bolquers de la nena, Iris, setmanes abans de la seva mort.

El pitjor de tot és que la noia es va documentar per enverinar la filla del seu xicot. Segons la policia de New Castle, la dona va buscar a Google maneres de matar-la. De fet, la policia ja la vigilava de prop perquè quatre dies abans de la seva mort, que es va produir el 29 de juny, la van ingressar a l'Hospital Infantil UPMC i hi va donar positiu en acetona a la sang. Per això ja se sospitava que l'havien enverinat i es va començar a tractar el cas com si fos un homicidi.

Aleisia es va inventar que Iris va caure del llit mentre intentava alimentar-la. Segons el seu relat, mentre el pare era a la botiga, la petita va caure a terra i va provocar que el seu pit "col·lapsés". Aleshores, Aleisia li va aplicar compressions toràciques i posteriorment va alertar el seu nòvio, que també és el pare de la nena. En arribar, aquest darrer va contactar immediatament al servei d'emergències.



Tot i això, aquesta elaborada narrativa no va aconseguir convèncer ningú, per la qual cosa van sospitar que la mort podria haver estat resultat d'abús infantil. I pel que sembla, així va ser, ja que la policia de New Castle va arrestar la jove acusada d'homicidi, agressió agreujada a un nen menor de 6 anys i posar en perill el benestar dels fills, entre d'altres càrrecs. És per això que ara enfronta la possibilitat de cadena perpètua a l'Estat de Pennsilvània.