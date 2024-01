Foto darxiu duna sopa / Freepik

Una dona de Massachusetts està sent investigada per un intent d?assassinat després de presumptament enverinar la sopa del seu marit. Diversos mitjans de comunicació nord-americans han informat que aquest succés està relacionat amb el desig d'abandonar-lo per una estrella d'un programa de televisió... que va resultar un estafador.

Roxanne Doucette vivia a Massachusetts i parlava amb algú que creia que es feia passar per Thorsten Kaye, una de les estrelles de The Bold and The Beautiful.

L?incident està sent investigat, però de moment la dona no s?enfronta a càrrecs relacionats amb el presumpte enverinament.

La filla de Roxanne, Nicole Health, va alertar les autoritats de la suposada estafa després de veure els missatges de text al mòbil de la seva mare. La noia va afirmar que va trobar aquests missatges després que el seu pare, Paul Doucette, de 73 anys, fos ingressat a l'hospital. A més, va al·legar que la persona a qui enviava missatges de text a la seva mare havia estafat Doucette.

El presumpte estafador va dir a Doucette que havia de “desfer-se” del seu marit . "Et necessito molt", li escrivia. Teòricament, ella va respondre que estava "preparant una sopa increïble" per al seu marit amb un "verí especial". Més tard, li va explicar que Paul havia emmalaltit i que possiblement podria cobrar una assegurança de vida.

Doucette va negar les acusacions, però va dir que havia estat parlant amb una estrella de telenovel·les i va confirmar que li va donar diners. "Volia diners i em volia conèixer. El meu somni era conèixer una estrella de telenovel·les", va comentar. Quan la policia va intentar recuperar el seu iPad i iPhone, Doucette es va negar i suposadament va donar un cop de peu a un oficial, per intentar interferir amb la investigació.

Actualment, la policia està fent dues investigacions: una sobre el presumpte enverinament i el presumpte intent d'assassinat i una segona sobre si Doucette va ser estafada. En una entrevista, Doucette va negar les acusacions d'enverinament. "L'estimo moltíssim i mai intentaria matar ningú", va explicar.