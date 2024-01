Tonantzyn Oris Beltrán . FACEBOOK

Una dona de Califòrnia (EUA) ha estat arrestada per la policia després d'assassinar la seva mare i retransmetre el crim a través de Facebook Live. En arribar, la policia la va trobar amarada de sang i sostenint el ganivet amb què va perpetrar l'homicidi.

Hores abans del brutal assassinat de dilluns, Tonantzyn Oris Beltrán, de 28 anys, havia anat amb la seva mare a una comissaria de policia de Santa Rosa per recuperar el cotxe després que el confisquessin després d'una persecució policial. Se li va lliurar el cotxe tot i que un oficial va dir que era massa inestable mentalment per conduir.

Poques hores després, la policia es va dirigir al domicili de la detinguda després de ser informats de la retransmissió en viu d'unes imatges on es podia veure la mare de la detinguda, Olivia Lucía Beltrán Pacheco, de 55 anys, sent assassinada a punyalades a la seva casa.

"Les trucades inicials de l'incident van provenir tant dels testimonis al lloc com dels que van veure el vídeo de Facebook Live", va assegurar o la policia.

Els agents van trobar la filla "en un balcó amb un ganivet a la mà, parada amb la víctima apunyalada i amb la roba amarada en sang", van dir els policies.

Els oficials de policia van trencar per la porta principal del domicili i van atrapar l'assassina mentre empunyava un ganivet, va dir la policia. La seva mare va patir “nombroses punyalades” i va ser traslladada d'urgència a un hospital local, on els cirurgians no van poder “superar les ferides extenses que amenaçaven la seva vida”.

La mare, una coneguda activista comunitària que ajudava els immigrants, va morir uns 90 minuts després.

La policia va confirmar que “es van assabentar que aquest incident havia estat transmès per Beltrán a través de Facebook Live.

La dona detinguda per l?assassinat de la seva mare va revelar recentment el seu historial d?abús de drogues i problemes de salut mental en un bloc, on va dir que va començar a beure alcohol que va trobar en una casa on s?allotjava quan tenia 4 anys. “Les drogues em feien escapament, alleujament, falsa felicitat, eren com una bena que m'automedicava”, va assegurar.