Nadó - UNSPLASH

Una dona a l'estat nord-americà de Pennsilvània ha estat acusada d'enverinar mortalment la filla petita del seu xicot alimentant-lo amb piles, cargols i llevaesmalt. Segons un informe del New York Post , Aleisia Owens va ser arrestada dijous pel presumpte homicidi d'Iris Rita Alfera, que va tenir lloc el juny de l'any passat.



Aleisia va ser arrestada després que la fiscal general de Pennsilvània, Michelle Henry, anunciés que una autòpsia va determinar que la mort de la nena es va deure a nivells fatals d'acetona a la sang. L?informe va revelar que la dona de 20 anys va investigar els efectes nocius que els articles podrien tenir en un nen abans de l?assassinat.

El Fiscal General Henry ha assegurat que "Els detalls d'aquest cas són esquinçadors. És difícil imaginar que algú prengui mesures deliberades per danyar una nena completament indefensa i després enganyi els investigadors sobre els fets. La investigació demostra que, durant mesos, la acusada va dur a terme una meticulosa investigació sobre com determinades substàncies danyen els nens. Després suposadament va actuar segons les seves troballes".

El 25 de juny del 2023, la jove de 20 anys estava amb el pare d'Iris, Bailey Jacoby, quan va sortir de la casa per anar a la botiga. Després d'un temps, el senyor Jacoby va rebre una trucada de la senyora Owens informant-li que alguna cosa anava malament amb la seva filla.

Segons una denúncia penal obtinguda per WPXI , Bailey Jacob va córrer a casa de New Castle només per trobar que el seu nadó no ja responia. Immediatament va trucar al 911.

Poc després, la nena de 18 mesos va ser traslladada d'urgència a l'Hospital UPMC Jameson a New Castle per rebre tractament. Després lA van traslladar amb avió a l'Hospital Infantil UPMC a Pittsburgh.

Però, lamentablement, quatre dies després, Iris va morir a causa d'una insuficiència orgànica. Iris vivia amb la seva mare Emily Alfera i els seus avis, mentre que el pare, el senyor Jacoby, només tenia drets de visita.

La denúncia va revelar que Aleisia va dir a la policia que la nena s'havia colpejat el cap després de tenir "rampes" i caure del llit.

Però l'informe de l'autòpsia va mostrar que la criatura de 18 mesos va ingerir llevaesmalt, juntament amb piles amb forma de botó i un cargol de metall, mesos abans de morir.