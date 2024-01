Foto d'arxiu d'un home fent-se mal del penis

Un escort de luxe de Londres es va declarar culpable d'haver tallat el penis a un client que es considerava 'extremista de la modificació corporal'. Segons van afirmar divendres passat, Damien Byrnes, de 36 anys, el va tallar el membre viril a Marius Gustavson el febrer del 2017 a canvi d'una compensació econòmica.

Marius, de 46 anys, va participar en un esdeveniment de pagament en què es "fabricaven eunucs", i un dels esdeveniments que va tenir més repercussió va ser l'extirpació dels genitals de Gustavson.

Gustavson va trucar a Byrnes en un primer moment per tenir relacions sexuals abans de ser reclutat perquè li tallessin el penis. Ell "va acceptar fàcilment" desmembrar l'home per uns 800 dòlars, accedint així que l'esdeveniment es filmés i es publiqués a Internet.

La fiscal Caroline Carberry va compartir missatges des del mòbil de Gustavson. Byrnes li va dir: "No tinc cap problema amb això, però no perdràs gaire sang?". L'home el va calmar i li va dir que l'anestesiarien i el lligarien. Byrnes va admetre estar "una mica excitat" amb la missió, però no volia tenir problemes amb la policia.

Tot i això, quan van realitzar l'acte, Gustavson va trucar als paramèdics i els va dir que havia intentat fer-se una cirurgia. Va passar uns quants dies en un hospital de Londres abans de ser donat d'alta i redirigit a la unitat psiquiàtrica.

Alhora, Gustavson va intentar treure els diners a Byrnes. Quan l'escort va amenaçar d'anar a la policia, l'eunuc li va pagar al voltant de 2.600 dòlars durant els dos anys següents. Byrnes va ser arrestat el 2022 i va admetre que va participar a l'estrany ritual perquè "li faltaven els diners".