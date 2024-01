Bronson Battersby / Facebook - Sarah Piesse

Un nen de dos anys ha mort de gana arraulit amb el seu pare, que també havia mort per un atac de cor. Kenneth , el pare de 60 anys, va morir una aturada cardíaca poc després del Boxing Day, festivitat britànica que se celebra el 26 de desembre. El petit Bronson Battersby va romandre a la foscor, sense menjar ni aigua, durant gairebé dues setmanes.

La seva mare, Sarah Piesse, de 43 anys, ha acusat els serveis socials de no actuar a temps i deixar que morís el nen. Una treballadora social va arribar a la casa el 2 de gener passat per a una visita rutinària però ningú va obrir la porta, per la qual cosa va contactar a la policia i va trucar a altres portes.

La dona va tornar al cap de dos dies i va seguir sense obtenir resposta, per la qual cosa va contactar novament amb la policia. Cinc dies després, va tornar amb la clau del domicili, la qual va aconseguir després de parlar amb el propietari, per poder veure què passava.

Kenneth i Bronson estaven considerats vulnerables i els serveis socials els visitaven setmanalment. Quan la dona va entrar a la propietat, situada a Skegness (Anglaterra), se'ls va trobar morts.

Els resultats preliminars indiquen que Bronson va morir per deshidratació i gana, mentre que Kenneth va morir d'un atac cardíac. El seu gos, Skylar, va aconseguir sobreviure però estava molt prim i feble. "Si els serveis socials haguessin fet la seva feina, Bronson encara estaria viu", va dir la mare.

A Bronson ho van veure per última vegada amb vida al Boxing Day, ja que va saludar un veí i l'endemà es va comunicar per missatge amb ell. Kenneth no tenia feina i tenia una afecció cardíaca que li va provocar icterícia greu (una coloració groga a la pell, les membranes mucoses o els ulls) els mesos previs a la seva mort.