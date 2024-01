Bus escolar EUA - RECURS - UNSPLASH

Un nen de 9 anys de Florida va ser atropellat i assassinat pel seu autobús escolar després que el conductor no tenia idea que se n'havia ficat per recuperar la pilota de futbol, segons ha reportat la policia.

L'alumne de l'escola primària Lawton Chiles, que no ha estat identificat, va ser l'últim nen a baixar de l'autobús dimarts a la tarda als suburbis d'Orlando, va dir la Patrulla de Camins de Florida.

Després de baixar, va deixar caure la pilota de futbol i es va posar sota l'autobús que llavors estava parat per recuperar-lo, ha afirmat la tia del nen a Fox 35 News.

El conductor no sabia que el nen era allà quan va arrencar el vehicle, atropellant accidentalment i matant el jove, van dir els investigadors al medi.

El jove va morir al lloc fora de Waterford East Apartments al comtat d'Orange.

No hi havia altres nens a l'autobús en aquell moment i el conductor no identificat de 54 anys va romandre al lloc, va dir Crescenzi.

L'autobús va ser remolcat per verificar possibles problemes mecànics mentre els policies també revisaven les imatges de l'autobús i les càmeres de vigilància properes per determinar exactament què va passar.

Kenya Joachim, mare de tres fills, va dir a WESH-TV que el seu fill de 7 anys era el millor amic del nen que va morir. "Gairebé cada dia, ell estava fora de casa meva, a la porta del meu departament, simplement jugant, o ells estaven jugant al pati d'esbarjo. És una bogeria”" va dir, i va afegir que el seu fill estava "tremolant" quan es va assabentar de la mort del seu amic.