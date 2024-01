Imatge d'arxiu d'un tret

Una dona ha estat assassinada a trets pel seu exnòvio al supermercat en què treballava a Frankfurt (Alemanya) , davant de la resta de clients que van presenciar l'escena horroritzats. Aysel, de 38 anys, va morir a l'acte a causa d'una bala que va impactar directament al seu crani.

Aysel estava ordenant els prestatges quan va arribar el seu exnòvio de 48 anys, Plamen, i va començar a discutir-hi. Poc després, va treure una pistola i va disparar diverses vegades contra la dona. Seguidament, es va disparar a si mateix davant de la resta de persones i empleats.

La policia va arribar al supermercat i va acordonar la botiga, i va oferir assessorament a tots aquells que van presenciar l'assassinat. El germà de la víctima, Altanay, va dir als mitjans locals: "Ell la va destruir. No la va deixar en pau. Ella em va dir que un dia aniria a treballar i no tornaria a casa perquè vindria i la mataria".

La relació entre tots dos es va trencar fa sis mesos mentre estaven de vacances, ia partir d'aquí va començar a assetjar-la. Segons familiars i amics d'Aysel, ella havia acudit diverses vegades a la policia per denunciar-ho. De fet, fins i tot va contractar un advocat i va aconseguir una ordre d'allunyament.

Plamen havia d'assistir a una audiència judicial el 15 de febrer sobre una presumpta agressió que hi va cometre. Els fiscals ara estan investigant com va obtenir Plamen l?arma, ja que no tenia llicència d?armes de foc.