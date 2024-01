Dona morta al tanc de caramel - Xarxes socials

Una treballadora d'una fàbrica va ser bullida viva en un enorme tanc de caramel després de caure a dins, i els seus col·legues van dir que només se'n van adonar quan van veure les cames "trepitjant".

Natalia Nemets, de 36 anys, va morir bullida després de netejar el tanc al terrible accident a la fàbrica de confiteria Slavyanka a Stary Oskol, a la regió russa de Belgorod .

Els seus companys, sorpresos, no van poder fer res per salvar-la i van dir en aquell moment: “No va plorar, no es va sentir cap altre soroll.

El diari Komsomolskaya Pravda va informar que els seus col·legues van notar que ella no estava al seu lloc habitual a la fàbrica durant l'incident. "Al moment següent van veure les cames al recipient amb caramel bullint", diu l'informe. "Ella no va plorar, no es va sentir cap altre soroll", afegeixen.

"Ningú podria explicar com va poder passar això. Natalia no va tenir ni una sola possibilitat de sobreviure. A més que estava bullint caramel, al recipient hi ha unes fulles mòbils que barregen constantment el caramel", relaten els treballadors.

Estava netejant el tanc quan va caure i el caramel va començar a regalimar cap a la batedora. "Ara es barregen dues versions, a causa de l'alta temperatura de l'aire a la sala de treball, Natalia es va desmaiar i d'alguna manera va caure al bol", informa el diari. "La segona versió és que ella va ensopegar".



Segons informes locals, la direcció de la fàbrica de confiteria Slavyanka va intentar inicialment encobrir l'accident. Havien amenaçat els treballadors amb l'acomiadament per revelar detalls.