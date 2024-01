Grand Junction / Google Maps

Uns propietaris que van llogar una nova casa van trobar un cap humà al congelador mentre netejaven la casa. Els propietaris estaven revisant les pertinences dels llogaters anteriors al seu domicili de Grand Junction (Colorado), quan divendres passat van trobar una bossa que contenia possibles restes humanes dins del congelador.

Els propietaris van parlar amb la policia i els agents van anar a la casa cap a les 14.30 hores. Les autoritats van confirmar que l'esgarrifós descobriment era un cap humà.

L'oficina del xèrif està investigant el cas com a possible homicidi, encara que de moment no s'ha identificat la identitat de la persona. La teoria que estudien és que va ser un incident aïllat i van dir que no hi ha cap amenaça per a la comunitat.

"Aquesta segueix sent una investigació activa i en curs, per la qual cosa no hi ha altres detalls que es puguin revelar... però tan aviat com tinguem informació, la publicarem", va afirmar la portaveu de l'oficina del xèrif, Wendy Likes. "Volem assegurar-nos que ningú s'assabenti que el seu ésser estimat ha mort a través de rumors i insinuacions".

Un veí va explicar que els nous inquilins van publicar a les seves xarxes socials que donarien les "coses gratis" dels anteriors veïns i que podien passar-se per la casa per recollir-les. El congelador era precisament un dels objectes que donarien a qualsevol veí que s'acostés.

Una veïna va explicar que els anteriors inquilins eren una mare i el seu fill, que van marxar el mateix dia que van vendre la casa. Ni els nous ni els antics propietaris han estat identificats.