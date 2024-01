Gibraltar / Flickr

La família d'un mariner desaparegut encara manté intactes les seves esperances que la recerca en curs finalment tingui bons resultats. Detectius estan excavant en un pàrquing a Gibraltar com a part d?una investigació relacionada amb la desaparició de Simon Parkes, un mariner que va desaparèixer fa 37 anys.

Simon Parkes, que prestava servei a la Royal Navy, va ser vist per última vegada el desembre de 1986 mentre el vaixell on servia, l'HMS Illustrious, estava atracat en territori britànic.

La teoria que estudien és que qui va matar Simon va ser el suboficial de la Royal Navy, Allan Grimson, conegut com l''assassí en sèrie de Frankenstein'. Grimson, que es creu que podria haver matat fins a 20 homes, va ser condemnat a cadena perpètua el 2001 per l'assassinat de dos joves. Tot i això, el proper mes, Grimson serà posat en llibertat condicional.

La mare de Simon, Margaret Parkes, de 78 anys, no ha perdut mai l'esperança de trobar el seu fill. Margaret i el seu marit David també van perdre el germà gran de Simon, Derek, de 37 anys, a causa d'un aneurisme cerebral l'any 2000.

Grimson va matar el mariner Nicholas Wright, de 18 anys, el 1997. Un any després, va assassinar el bàrman Sion Jenkins, de 20 anys. A tots dos els va colpejar amb un bat de beisbol després de portar-los al seu apartament. També es creu que va utilitzar un abonament de temporada del Manchester United com a cobertura per viatjar pel país.

Un excol·lega va explicar: “En realitat, mai no va anar als partits. Buscava joves sense llar a diferents ciutats”. Des d'aquest dijous, els detectius estan excavant a l'aparcament de Town Range i al Rock on the Rock Club de Gibraltar per trobar les restes de Simon Parkes.