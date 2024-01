Foto d'arxiu d'un beu

Un ciutadà que estava passejant el seu gos dijous passat a la nit es va trobar amb una nena acabada de néixer embolicada en una tovallola a l'interior d'una bossa de compres, a la cruïlla de Greenway i High Street South a Newham ( Londres ).

Els oficials londinencs estan ara esperant que la seva mare es presenti o bé que algun veí reconegui la nena per poder-la identificar, tant a ella com a la seva progenitora. Afortunadament, la petita va resultar il·lesa i està sent cuidada pels metges locals.

Simon Crick, el superintendent de la policia de Newham, va agrair la tasca dels ciutadans que la va trobar. "Aquesta persona va mantenir la nena calenta fins que van arribar els paramèdics del Servei d'Ambulàncies de Londres i la van revisar abans de portar-la a l'hospital".

"Agraeixo al públic que es va quedar al lloc per parlar amb els oficials i metges; les seves accions van contribuir a salvar la vida del nadó", afirmava.

Finalment, ha demanat al públic que truqui al 999 per aportar informació relacionada amb la petita, a més de sol·licitar a la mare que també es posi en contacte. "Si vostè és la mare del nadó, sàpiga que la seva filla està bé. Sense importar quines siguin les seves circumstàncies, busqui ajuda trucant al 999", afegia.