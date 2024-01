Recurs, nadó. UNSPLASH

Una resident del municipi francès Mantes-la-Ville va ser acusada i posada sota supervisió judicial perquè els investigadors sospiten que ha "alimentat excessivament per força" el seu nounat, informa Le Parisien .

El nadó d'onze mesos, despullat en una galleda, es va asfixiar el 25 de novembre, mentre la seva mare li donava menjar al bany. Malauradament, els serveis d'emergència només van constatar la mort del nen.

Va ser detinguda per la policia el 16 de gener en el marc de l'obertura d'una investigació per homicidi, però la mare va negar davant de la policia els fets que se li imputaven. Tot i això, l'autòpsia de la víctima confirma la causa de la mort per sobrealimentació

La investigació va revelar l'existència, a la cultura de l'Àfrica occidental, d'una pràctica d'alimentació forçada als nens, cosa que indica que la perpetradora tenia el costum de tancar-se a si mateixa i el seu fill al bany per alimentar-lo per força. El Parisien .

