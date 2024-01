Agents de policia. Foto: Europa Press

Al menys 7 persones van morir dilluns passat 22 de gener per trets realitzats en 2 vivendes , que es troben davant de l'altra, a la ciutat de Joliet, a l'estat nord-americà d'Illinois, i l'autor de la qual seria la mateixa persona, un fet que ja està sent investigat per la policia i que està connectat amb 2 tirotejos .

Després dels fets, les autoritats van trobar el cos del suposat tirador, un home de 23 anys, que s'hauria suïcidat després d'un breu enfrontament amb la Policia de Texas a prop de la ciutat de Natalia , segons un comunicat del Departament de Policia de Joliet publicat al seu compte de Facebook.

L'oficial cap de la Policia de Joliet, Bill Evans, ha indicat durant una roda de premsa que un total de set persones han estat trobades mortes en dos habitatges situats al carrer West Acres Road, segons ha informat la cadena CBS News .

Els agents van trobar els cossos de cinc persones en un dels edificis i dos cadàvers més a l'habitatge del davant, totes amb ferides de bala.

Tot i que els tirotejos de diumenge passat 21 semblaven ser fets independents, la policia ha descobert que el vehicle associat a Nance era a prop de les dues escenes dels crims.