Imatge de fitxer del foc

Un home va admetre haver iniciat un incendi que va matar 76 persones en un bloc de pisos de Sud-àfrica. L'individu de 29 anys va afirmar que havia enganxat i escanyat un home al soterrani de l'edifici en ruïnes.

També va explicar que va ruixar benzina sobre el cos de l'home i li va calar foc amb un llumí. A més, va testificar que solia consumir drogues i que un veí seu, que era traficant, li va ordenar que matés l'home.

La confessió es va produir durant una investigació sobre la causa de l'incendi a Johannesburg. L'acusat va ser detingut i ara s'enfronta a 76 càrrecs d'assassinat i 120 d'intent d'assassinat.

L'incendi del mes d'agost passat va començar en un edifici de diverses plantes a primera hora del matí. Les autoritats creuen que algunes de les víctimes van saltar per la finestra i van morir en caure. Alguns van intentar penjar-se de la finestra amb un llençol per poder baixar, però no ho van aconseguir.

Aquesta desgràcia va posar al centre del mapa el problema dels "edificis segrestats" a Johannesburg, és a dir, estructures en ruïnes que han estat preses per ocupants il·legals i abandonades per les autoritats.



La ciutat de Johannesburg era propietària de l'edifici, però havia estat ocupada per propietaris il·legals que llogaven els pisos a persones que necessitaven desesperadament un sostre on viure. Molts dels ocupants de l'edifici eren immigrants sospitosos d'estar il·legalment a Sud-àfrica.