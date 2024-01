Fritzl. Foto: Getty

Els veïns de la localitat austríaca de Krems an der Donau han alertat que Josef Fritzl , conegut com el Monstre d'Amstetten , ha estat vist prenent cafè al poble.

Fritzl va ser empresonat el 2009 després d'admetre que va tenir 7 fills amb la seva filla Elisabeth en un calabós subterrani, on la va mantenir tancada durant 24 anys.

Els seus horribles crims van ser notícia a tot el món. Ara, els mitjans locals d'Àustria han informat d'haver-lo vist en cafeteries properes a la presó on compleix condemna, aparentment com a part dels preparatius per alliberar-los.

Fritzl, que ha demanat repetides vegades ser alliberat, tindrà el seu cas revisat per la justícia i els funcionaris penitenciaris. A més a més de patir la malaltia d'Alzheimer, també es diu que és tan fràgil que ara necessita un caminador per desplaçar-se.

De fet, va canviar el seu nom a Mayrhoff en un suposat intent d'evadir les agressions físiques d'altres reclusos, hauria sol·licitat l'alliberament anticipat diverses vegades en els darrers dos anys. La seva advocada Astrid Wagner, que l'any passat va publicar un llibre basat en una sèrie de cartes seves, va suggerir que una nova vida en una residència de gent gran està "dins dels límits del possible".