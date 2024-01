Imatge d'arxiu del foc

Un piròman japonès ha estat condemnat a mort després de provocar un incendi en un estudi d'anime de Kyoto en què van morir 36 persones.

Shinji Aoba va irrompre a l'estudi Kyoto Animation el 18 de juliol de 2019 i li va calar foc, provocant que la majoria de les 36 persones morissin per intoxicació pel monòxid de carboni, i que més de 30 resultessin greument ferides.

Segons van declarar al judici, Aoba havia volgut ser novel·lista però no ho va aconseguir, per la qual cosa va buscar venjar-se perquè pensava que Kyoto Animation havia robat novel·les que va presentar com a part d'un concurs de l'empresa. La televisió nacional NHK també va informar que l'individu estava sense feina i amb problemes econòmics després de canviar repetidament de feina.

Aoba va planejar l'atac després d'estudiar casos penals anteriors relacionats amb incendis provocats, i per això el japonès havia premeditat el crim.

L?acusat, que té 45 anys, va patir greus cremades i va passar deu mesos a l?hospital prèviament al seu arrest el maig del 2020. Els advocats defensors d?Aoba van argumentar que no estava mentalment apte per ser considerat penalment responsable.

L'incendi va ser el més mortífer al Japó des del 2001, quan un incendi al congestionat districte d'entreteniment Kabukicho de Tòquio va matar 44 persones, i va ser el pitjor cas d'incendi provocat al país en els temps moderns.