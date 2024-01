Alicates incrustades al cos del jove

Un noi de 15 anys de Kansas, Estats Units, va patir un espantós "estrany accident" - segons afirma ell mateix- quan va relliscar al gel i va ser empalat per unes alicates. Joey Zeman estava palejant neu fora de la casa de la seva família a la ciutat de WaKeeney dissabte quan es va resoldre i es va adonar que les seves alicates havien desaparegut, va informar el medcio KWCH.

"Bé, em vaig aixecar i vaig notar que les meves alicates no estaven a la meva bossa", va dir l'adolescent als periodistes. "I vaig mirar cap avall i estaven dins meu", va recordar.

Alicates clavades

Les dures imatges compartides per la seva mare, Alicia Zeman, mostren el mànec de l'eina allotjat dins del seu cos, just a sobre del maluc, amb la funda penjant de banda. "Vaig intentar treure'ls un parell de vegades quan vaig veure per primera vegada que estaven dins meu", va dir Joey a KWCH. "No van sortir. Vaig trucar a la mare i li vaig dir que anava camí a urgències perquè tenia les alicates dins meu", va afegir. La mare va pensar que estava fent broma.

Joey va anar a l'hospital local, on va ser atès per la sorpresa infermera practicant Sarah Gibbs.

"Als hospitals d'accés crític es veu molt de tot, però això és una cosa que mai havia vist abans i probablement tornaré a veure", va dir Gibbs a KWCH.

"Immediatament em vaig comunicar amb les nostres opcions quirúrgiques de suport per veure què estava disponible per (el) pitjor dels casos, si ho extirpem i ell té una hemorràgia interna que s'ha de controlar ràpidament amb cirurgia", va dir.

Joey va ser traslladat amb avió al Wesley Medical Center a Wichita. Els metges li van treure les alicates a la sala d'emergències i després el van portar a fer-li una tomografia computaritzada per assegurar-se que no hi hagués cap òrgan important afectat. El metge va dir que la punta de les alicates estava incrustada al seu os i que per això no podia treure'ls per si sol.

Afortunadament, les alicates no van tocar cap orgue i el jove va poder abandonar l'hospital.