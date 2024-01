Imatge de fitxer d'una monja / Pexels

Una monja de 31 anys presumptament va ser víctima d'agressió sexual i tortura en una zona rural de Medellín (Colòmbia), i el cas està sent investigat per la policia, que va trobar la dona desorientada dimarts a la matinada.

A la monja li havien enganxat molt i va necessitar ser hospitalitzada. Afortunadament, ja han identificat els sospitosos i les autoritats estan treballant per localitzar-los i aturar-los.



De moment, no es tenen gaires detalls sobre el succés. L'informe preliminar de les autoritats colombianes afirma que " presumptament va ser abusada sexualment ". Tot i això, se sotmetrà a la monja a exàmens per "verificar" amb l'àrea de toxicologia si li van subministrar alguna substància que la deixés indefensa per dur a terme el presumpte abús sexual. A més, es faran estudis per intentar determinar l'origen dels cops, tot i que tot indica que va ser víctima de tortura.

La monja viu al convent i monestir de Santa Teresina, ubicat al corregiment Sant Cristòfol. Va ser descoberta per les seves companyes, "molt desorientada", als afores de l'edifici on resideix habitualment, dimarts a la matinada.