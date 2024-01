Planta de marihuana / EuropaPress

Una dona de Califòrnia ha estat posada en llibertat condicional i ha estat condemnada a fer 100 hores de servei comunitari per la mort del seu nòvio, a qui va apunyalar més de 100 vegades fa quatre anys.

El tribunal va decidir no enviar a la presó Bryn Spejcher, de 32 anys, al·legant que estava "sota els efectes de la marihuana" i no podia "controlar" les seves accions. Spejcher va ser declarada culpable d'homicidi involuntari per la mort del seu xicot, un home de 26 anys que es deia Txad O'Melia, durant un "episodi psicòtic induït per drogues".



Enfrontant-se a una possible condemna de quatre anys de presó abans de l'audiència de sentència, Bryn Spejcher va apunyalar el Txad O'Melia el 27 de maig del 2018, dins del seu apartament a Thousand Oaks (Califòrnia), just després que tots dos hi haguessin consumit marihuana junts. Spejcher va apunyalar O'Melia 108 vegades i també es va ferir a si mateixa.

Quan els policies van arribar al lloc, van trobar Spejcher en un toll de sang sostenint un ganivet. Van utilitzar un dispositiu Taser i una porra per desarmar-la. Durant el judici, un pèrit mèdic va afirmar que el seu comportament estava relacionat amb una psicosi induïda pel cànnabis.

El diagnòstic d'un trastorn es produeix quan les al·lucinacions o deliris sorgeixen poc després de consumir cànnabis, eliminant la distinció entre allò real i allò irreal. Els advocats de Spejcher van argumentar que ella estava "involuntàriament sota els efectes de la droga", ja que el seu xicot l'hauria pressionat perquè consumís l'última porció de marihuana. Spejcher es va disculpar davant la família del Txad O'Melia durant l'audiència de sentència de dimarts passat.



El jutge del Tribunal Superior del comtat de Ventura, David Worley, va justificar la seva decisió de "no imposar una sentència" a Bryn Spejcher i es va referir al període posterior al consum de marihuana com un moment en què "no tenia control sobre les seves accions" . El tribunal va condemnar Spejcher a dos anys de llibertat condicional ia fer 100 hores de serveis comunitaris.