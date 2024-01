Ara es podrà fer llum sobre els esdeveniments d'aquesta fatídica nit.

Segons un nou informe, el cinquè individu que va estar present en una reunió per veure els Kansas City Chiefs i que va partir abans que tres dels seus amics fossin trobats morts congelats al pati del darrere de l'amfitrió ha estat identificat com a Alex Weamer-Lee.

Weamer-Lee, company d'escola secundària de David Harrington, de 37 anys, Ricky Johnson, de 38, i Clayton McGeeney, de 36, els cossos dels quals van ser descoberts fora de la casa de lloguer de Jordan Willis a Kansas City el 9 de gener, va ser identificat a l'últim informe del DailyMail, publicat divendres.

S'havia informat prèviament que Weamer-Lee, segons el seu advocat Andrew Talge, va arribar a la residència de Willis al voltant de les 7 pm del 7 de gener i va marxar al voltant de la mitjanit, mentre que els altres quatre homes encara estaven desperts veient "Jeopardy ".

Weamer-Lee no va respondre a les sol·licituds de comentaris fetes per The Post.

La policia va descobrir els cossos de Harrington, Johnson i McGenney al pati del darrere de la residència de lloguer de Willis dos dies després, durant una visita de benestar després que nombroses trucades i missatges de text als seus telèfons no fossin respostos. Willis també era inassolible. El seu advocat ha declarat que va estar "adormit al sofà" al costat d'un ventilador sorollós mentre feia servir auriculars amb cancel·lació de soroll durant gairebé dos dies.

El cas no està sent investigat com a homicidi i la policia ha declarat emfàticament que no se sospita de joc brut.

Weamer-Lee, segons el DailyMail, era amic de la infància dels tres homes trobats morts i de Willis des dels seus dies a l'escola secundària Park Hill.

Les fotografies a les xarxes socials mostren Weamer-Lee i els seus amics lluint samarretes dels Kansas City Chiefs amb enormes somriures a les cares. Segons el seu advocat, Lee va rebre un missatge de text de la núvia de McGeeney i de la mare de Johnson, tots dos preguntant pels seus éssers estimats.

Lee va enviar missatges de text tant a Willis com a Johnson, però no va rebre respostes de cap.

La versió dels esdeveniments de l'advocat de Lee contradiu diverses declaracions fetes per l'advocat de Willis, John Picerno, inclòs que Willis va veure els seus quatre amics al voltant de les 2 am i després se'n va anar a dormir al seu sofà. També contradiu les afirmacions de Picerno que Willis no va rebre cap missatge de text, només missatges a través de Facebook Messenger.

Els missatges per a Talge no van ser tornats immediatament.

Els éssers estimats de les víctimes han assenyalat públicament Willis, amb el pare de Harrington dient que "no es compra" la versió del científic investigador del VIH sobre els fets.

La família de Willis ho està recolzant, però, afirmant que està patint la pèrdua dels seus amics en el cas estrany. "Mai en un milió d'anys faria alguna cosa", va dir dijous el pare de Jordan Willis a The Post. "Tots eren bons amics seus, tots eren persones amb qui va anar a l'escola i els va portar a un joc de futbol l'endemà per als Chiefs".