Es va veure obligada a fregar les mans i els peus per mantenir-se calent mentre esperava rescat.

Una surf de neu va quedar atrapada durant 15 hores en una gòndola d'esquí en un resort de Lake Tahoe, enfrontant una nit de fred extrem i la incertesa de no saber si seria rescatada. Monica Laso, que estava gaudint d'un viatge d'esquí amb amics a l'Heavenly Ski Resort, es va veure en una situació d'emergència quan la gòndola es va aturar abruptament durant el descens, deixant-la varada enmig de la foscor. Sense mitjans de comunicació i sense poder contactar a ningú, Laso es va veure obligada a suportar les gèlides temperatures fregant-se les mans i els peus per mantenir-se calent.

Els seus amics, preocupats per la seva absència, van reportar la seva desaparició a les autoritats locals, que van iniciar una recerca mentre Laso esperava pacientment el rescat. No va ser fins al matí següent que les autoritats es van adonar de la seva presència quan la gòndola va tornar a funcionar i ella va poder baixar fins a la base de la muntanya.

Després del seu alliberament, Laso va ser avaluada i tractada per l'equip de South Lake Tahoe Fire and Rescue, posant fi a una experiència aterridora i extenuant. Aquest incident ha generat preocupació sobre els protocols de seguretat als resorts d'esquí i ha cridat l'atenció sobre la importància de comptar amb mesures d'emergència efectives per a situacions com aquesta.

Vail Resorts, la companyia que gestiona el Heavenly Ski Resort, ha expressat el seu compromís amb la seguretat dels seus visitants i ha promès investigar a fons els fets per evitar que incidents similars passin en el futur.