Els fets van passar a l'abril de 2022, quan Lily Peters va ser escanyada i agredida sexualment després de desaparèixer.

Un tribunal a Wisconsin ha decidit que un adolescent de 15 anys enfrontarà un judici com a adult pel presumpte assassinat i agressió sexual de la seva cosina de 10 anys. Els fets van passar a l'abril de 2022, quan Lily Peters va desaparèixer i més tard va ser trobada estrangulada i agredida sexualment.

El sospitós, la identitat del qual no ha estat revelada per la seva edat, ha estat acusat d'homicidi intencional en primer grau, així com d'agressió sexual en primer grau i agressió sexual en primer grau d'un menor de 13 anys amb resultat de dany corporal greu.

Inicialment, els advocats de l'adolescent van buscar que el cas fos tractat en un tribunal de menors, però aquesta setmana un jutge va determinar que el procés s'haurà de dur a terme en un tribunal d'adults.

El 24 d'abril del 2022, Lily Peters va ser reportada com a desapareguda després de no tornar a casa des de la casa de la seva tia. El seu cos va ser descobert l'endemà en un bosc proper.

Segons la denúncia penal, l'adolescent va confessar haver persuadit Lily perquè abandonés el sender on la va atacar. Suposadament la va colpejar i va escanyar fins que va creure que estava morta. A més, es detallen els actes d'agressió sexual que van tenir lloc posteriorment.

Després d'assabentar-se de la desaparició de la Lily, el sospitós va tornar al lloc on la va deixar i la va cobrir amb fulles.

Aquest cas ha generat una gran commoció a la comunitat i ha fet que l'adolescent sigui jutjat com a adult, cosa que implica serioses conseqüències legals en cas de ser declarat culpable.