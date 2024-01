Els detalls esgarrifosos emergeixen mentre Andre Eugene enfronta acusacions d'assassinat en segon grau i crueltat animal agreujada, mentre es declara innocent de tots els càrrecs.

Un home de 36 anys enfronta serioses acusacions després de presumptament assassinar punyalades la seva pròpia mare i també de matar el canitxe de la víctima abans de llançar-lo des de l'onzè pis d'un edifici a Brooklyn.

L'individu, identificat com a Andre Eugene, està sent processat per càrrecs d'assassinat en segon grau en relació amb la mort de la seva mare, Donna Hyman. A més, se li imputa el delicte de crueltat animal agreujada per la mort de la mascota, anomenada Gigi.

Eugene s'ha declarat no culpable de totes les acusacions presentades en contra.

El tràgic succés va tenir lloc el 19 de gener passat, quan la policia va rebre una trucada per acudir al bloc 1500 del carrer Hornell Loop a Brooklyn. Allà van trobar Donna Hyman, de 58 anys, sense vida al pis 11 de l'edifici, que compartia amb el seu fill Andre Eugene. Segons informes policials, la dona havia estat apunyalada un total de 56 vegades, incloent-hi ferides al cor. A més, van trobar el gos de la víctima, Gigi, mort i amb múltiples ferides d'arma blanca al cos.

Segons la denúncia, els agents van trobar Eugene, que treballava com a paraprofessional a l'escola PS 17 a Brooklyn, completament nu i cobert de sang davant de l'edifici després del presumpte atac. El sospitós hauria afirmat que la seva mare havia mort per suïcidi i que el gos va caure des del balcó. Eugene va ser traslladat a l'hospital per rebre tractament per una mossegada de gos a la cuixa i es va descobrir que també presentava múltiples ferides de punyalada autoinfligides.

L'individu va ser formalment acusat el 24 de gener i s'espera que comparegui davant del tribunal el 27 de febrer. Fins ara, cap advocat no ha fet comentaris en representació d'Eugene.