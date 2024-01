La comunitat està consternada mentre les autoritats busquen els responsables d'aquest succés tràgic. EP

Dos joves de 15 i 16 anys van ser assassinats durant un atac a l'Avinguda Ilminster a Knowle West al voltant de les 11:20 del dissabte.

Els agents van arribar al lloc minuts després de la primera trucada al 999 i van brindar primers auxilis al lloc. Els nois van ser portats ràpidament a hospitals diferents, però tots dos van morir diumenge a les primeres hores.

Les apunyalades van ser perpetrades per 'diverses persones' abans que el grup fugira del lloc en un automòbil. S'ha iniciat una investigació per assassinat i dues persones ja han estat arrestades.

Un home de 44 anys i un noi de 15 anys segueixen sota custòdia policial, i ha confiscat un automòbil. Les dues víctimes encara no han estat identificades formalment i encara no se sap si les víctimes i els sospitosos es coneixien.

La Policia d'Avon i Somerset diu que encara estan buscant més sospitosos.

El superintendent Mark Runacres va dir: 'Aquest és un incident increïblement impactant i tràgic on dos joves, que tenien tota la vida al davant, lamentablement han mort.

'Els nostres pensaments col·lectius estan amb les seves famílies en allò que sens dubte és un moment molt difícil. Ara s'assignaran oficials especialitzats d'enllaç familiar a les famílies per brindar-los suport i mantenir-los informats sobre la investigació.

'Hi ha un cordó a l'Avinguda Ilminster entre Newquay Road i Tavistock Road, i els membres del públic poden esperar veure una gran presència policial mentre es duen a terme cerques forenses i altres investigacions. Hi ha un nombre significatiu de propietats dins del cordó i ens agradaria disculpar-nos per les molèsties causades, però esperem que les persones comprenguin la importància de la feina que s'està duent a terme.

'Les indagacions porta a porta estan en marxa i es continua recopilant enregistraments de CCTV i timbres de porta. També hem identificat diversos testimonis de què obtindrem declaracions. Els detectius estan especialment interessats a parlar amb els passatgers d'un autobús que estava a l'Avinguda Ilminster en el moment de l'incident.

'L'equip de policia de veïnat establirà una estació de policia mòbil a prop del lloc. Encoratgem qualsevol persona amb inquietuds o preguntes a parlar amb qualsevol dels agents. També es faran patrulles d'alta visibilitat per brindar tranquil·litat a la comunitat.'