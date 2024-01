La víctima, descrita com un jove amb un futur prometedor, va ser atacada per Felipe Figueiredo, un home molt gran, armat amb una arma mortal.

Dylan Bragger, un adolescent amb un futur prometedor al davant, va ser tràgicament assassinat en un pont de Lancashire. Als 15 anys, estava en ple procés de formació per convertir-se en mecànic i era àmpliament apreciat pel seu entorn.

Segons relata sa mare, Sarah, Dylan era conegut per la seva personalitat radiant i la seva amabilitat. No obstant això, el destí cruel va intervenir el 29 de juny del 2023, quan va ser emboscat al costat del seu cosí Keagan per Felipe Figueiredo, un home gran, al pont de vianants.

Figueiredo, armat amb una arma letal, va perseguir els joves, apunyalant Dylan repetidament fins a deixar-ho sense vida. Després de cometre l'atroç crim, Figueiredo va perseguir Keagan, que va aconseguir escapar mentre presenciava impotent la mort del seu cosí.

El mòbil del crim es relaciona amb un robatori previ d'una motocicleta que pertany a la dona de Figueiredo. Aquest, després d?una sèrie d?esdeveniments, va cometre l?assassinat en un intent per recuperar el vehicle.

El judici va revelar la crueltat dels fets, deixant la família de Dylan destrossada i clamant per justícia.

L'assassí va ser declarat culpable i condemnat a cadena perpètua, encara que per a la família de la víctima, cap condemna serà suficient per mitigar el dolor de la pèrdua.