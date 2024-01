Nadó nounat / Freepik

La policia britànica ha trobat un nadó nounat al bany d'un pub i està buscant de manera desesperada la seva mare. El descobriment ho van fer aquest diumenge passat al local Three Horse Shoes, a Oulton (Anglaterra).

Els paramèdics van confirmar la mort del nadó cap a les 16.45 hores. La policia de West Yorkshire està ara buscant desesperadament la mare per poder garantir-ne la seguretat i el benestar. James Entwistle, de l'Equip de Recerca Major, ha explicat: “És un incident tràgic i fem una crida urgent a la mare de la nena perquè es comuniqui amb nosaltres o busqui ajuda mèdica, ja que ha passat per una experiència extremadament traumàtica i bé podria necessitar tractament per a si mateixa”.

Després d'assabentar-se del que havia passat, els propietaris es van disculpar amb els clients per Facebook.

"Estem segurs que s'especula sobre alguna cosa que va passar al nostre establiment aquesta nit. Tot el que puc dir en aquest moment és que ho sento per tots els que van estar amb nosaltres durant el temps que això va passar i per tots els que havien de venir i no van poder", afirmava la publicació.

Aquesta troballa arriba tan sols unes setmanes després que al Regne Unit trobessin també un nadó nounat al carrer.