Imatge dels gossos atacant un home amb cadira de rodes

Un home de Florida en cadira de rodes va ser mutilat per un parell de gossos en un feroç atac que va deixar els testimonis indefensos per evitar que els animals arrenquessin "trossos" de la víctima. Imatges repugnants obtingudes pel medi local WPLG i parcialment borroses mostren els dos gossos tornant-se per mossegar l'home, conegut al veïnat de Florida City com Smoky, mentre jeia a terra amb la seva cadira de rodes bolcada dimecres passat.

La víctima greument ferida, que segons un veí no té llar, va ser arrossegada sense pietat mentre els conductors propers tocaven furiosament les botzines amb l'esperança d'espantar els canins, segons mostren les imatges.

En un moment donat, es va veure un conductor de camió comercial tocant contínuament la botzina just al costat de l'escena, sense èxit.

Un testimoni va dir a l'estació que a l'home discapacitat li estaven arrencant “trossos” mentre que els veïns també llençaven objectes als gossos en un intent d'aturar-los. "Els gossos no es van deixar anar d'aquest home", va dir.

Smoky va ser portat a l'hospital i necessitarà ser operat d'un braç.

Els gossos, Boo-boo i Jumpety, vivien en una propietat propera i els seus amos eren a la presó, van dir els veïns al medi local.

Una altra veïna va dir a WSVN que quan va sentir les sirenes a tot volum, va pensar que era un accident automobilístic. "Quan vaig mirar, ell estava tirat a terra, amb el braç penjant", va dir. "El gos estava ple de sang", continua relatant.

El Control d'Animals del Comtat de Miami-Dade va dir que els gossos estan sota la seva custòdia. Segons els informes, l'organització encara no ha determinat si els gossos violents seran sacrificats.

Boo-boo sol comportar-se millor, mentre que se sap que Jumpety mostra un comportament agressiu, van dir els residents anteriorment a WPLG.

"Jumpety, el negre, salta la tanca. Literalment pot saltar la tanca", va dir un veí a mitjà de comunicació. "Em vaig quedar molt sorprès i sorprès per això. Crec que és molt perillós perquè va atacar una altra persona abans", va afegir.