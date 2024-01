Un ós negre. Foto: Europa Press

Stefan Specogna, un home suís, es va tallar part del seu braç dret per evitar que l'atac que va patir per part d'un ós negre a Tailàndia anés a gent gran.

Segons informen mitjans locals, l'helvètic treballava com a voluntari en un refugi per a animals salvatges de la localitat de Chiang Mai quan va ser atacat per l'animal.

En primera instància, el suís va intentar desfer-se de l'atac del gegantí animal, però després de no tenir èxit, va haver d'agafar un ganivet i tallar-se el braç dret des del colze cap avall.

Després, va necessitar assistència mèdica i passar pel quiròfan a l'hospital d'aquesta ciutat tailandesa.

Bona part de la premsa local ha destacat que Specogna va optar per amputar-se part del braç abans que fer malbé l'animal amb el ganivet.