Camió de les escombraries - EUA

Una dona de New Hampshire, Estats Units, va resultar greument ferida després de caure en un gran contenidor d'escombraries i després ser llançada a un camió compactador d'escombraries.

Un alt funcionari de resposta d?emergència a la ciutat de Manchester va dir que els equips van ser rebuts en un escenari notablement inusual després que la dona en qüestió caigués al contenidor d?un complex d?apartaments mentre treia escombraries. Va romandre al contenidor fins que va arribar un camió sanitari per buidar-ne el contingut.



El conductor del camió va veure la dona, a través d'una càmera al vehicle, després que les escombraries havia estat compactades fins a quatre vegades, van escriure els funcionaris en un informe revisat per Manchester Ink Link.

Els serveis d'emergència van treure la dona amb vida fent servir una cistella subjecta a un camió de bombers i una grua.

La dona va ser traslladada a un hospital proper per rebre tractament. Segons els informes, les ferides incloïen ossos trencats i s'esperava que es recuperés.

Les autoritats no han dit quant de temps creuen que va estar la dona al contenidor d'escombraries abans de ser rescatada.

De la mateixa manera, tampoc saben si la senyora vivia en aquest edifici: "Puc dir-los que ella no era una persona desemparada, però encara no sabem per què hi era", va dir el cap del departament de bombers local, Ryan Cashin, al Manchester Ink Link.

Els bombers van dir que podien parlar amb la dona a través de l'accés lateral del camió, però que no n'estava prou conscient per respondre preguntes.

Veïns i testimonis van dir al mitjà de comunicació local WFXT que es podia escoltar la dona cridar mentre era aixafada.